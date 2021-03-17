Бавария — Лацио: где смотреть матч

Немецкий клуб встретится с итальянским в Лиге чемпионов УЕФА.

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская Бавария сыграет против римского Лацио. "Красная Машина" в гостевой игре на Стадио Олимпико сделали себе прекрасный задел, обыграв "орлов" со счетом 4:1.

Где смотреть?

Текстовая онлайн-трансляция поединка Бавария — Лацио будет доступна на Football.ua. В прямом эфире поединок покажет телеканал Футбол 1. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Что говорили после первого матча?

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик: "По большому счету, сегодня все оправдали ожидания. Мы показали отличную командную игру, хотели с самого начала давить на соперников, и у нас все получилось. Мы высоко отбирали мяч и реализовали свои моменты, так что мы очень довольны.

Это особенный турнир для наших игроков. Мы хотели быть активными с самого начала. Каждый в Баварии хотел сделать сегодня что-то особенное. Мы намерены выйти в четвертьфинал. Сегодня мы сделали огромный шаг вперед для этого, но впереди еще один матч".

Главный тренер Лацио Симоне Индзаги: "К сожалению, на этой неделе мы сказали ребятам, что должны играть в свою игру. Мы слишком сильно переживали, были напряжены против чемпионов мира, но в основном подарили им три из четырех голов. Если бы пенальти был назначен при счете 1:1, это могло бы изменить игру, но сегодня вечером ничего не поменялось. Мы можем извлечь уроки из этого опыта, чтобы расти и быть сильнее в будущем.

Разочарование в раздевалке есть, но для нас это уже достижение. В играх на этом уровне нужно быть готовым на 100 процентов, делать все правильно и надеяться, что противники не на высоте. Мы знали, с какой командой столкнулись. Вы не можете делать эти ошибки на этом уровне.

Как я уже сказал, нашей целью была 1/8 финала, мы бы хотели сразиться с Баварией в полном составе. У них тоже были травмы, но наши были более разрушительными по большому счету".

Нападающий Баварии Лерой Сане: "Мы хотели агрессивно сыграть на выезде и показать свою игру с первых секунд.

Это была тяжелая игра и для нас, и для соперника. Мы использовали свои шансы и добились хорошего результата. Мы провели солидную игру".

Голкипер Лацио Хосе Рейна: "Они давили очень хорошо, мы допустили несколько ошибок в наших передачах и выборе позиции, чтобы выйти из этого прессинга, поэтому, когда вы делаете такие ошибки на таком уровне, вы будете наказаны. Мы должны оставить это в прошлом.

Это был клуб, который много лет не участвовал в 1/8 финала, игроки, у которых за плечами было мало игр Лиги чемпионов. Когда вы делаете ошибки против лучшей команды в мире, вы будете страдать".