Линекер — о незабитом пенальти Месси: Вот это да, он человек

Английский телеэксперт Гари Линекер и легендарный нападающий Лестера, Барселоны и Тоттенхэма прокомментировал игру нападающего Барселоны Лионеля Месси в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.
На 37-й минуте встречи Месси забил шедевральный гол с 30-ти метров.
"Месси феноменален в первом тайме, но его гол — нечто особенное", — написал по этому поводу Линекер в своем Twitter.
В концовке первой половины встречи аргентинец не реализовал пенальти, на что Линекер написал:
"Вот это да, он человек".
Напомним, что Месси и Роналду не будет в 1/4 финала Лиги чемпионов впервые с сезона-2004/05.
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