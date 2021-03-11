Линекер — о незабитом пенальти Месси: Вот это да, он человек

Экс-форвард каталонского клуба высоко отозвался об аргентинце.

Английский телеэксперт Гари Линекер и легендарный нападающий Лестера, Барселоны и Тоттенхэма прокомментировал игру нападающего Барселоны Лионеля Месси в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

На 37-й минуте встречи Месси забил шедевральный гол с 30-ти метров.

"Месси феноменален в первом тайме, но его гол — нечто особенное", — написал по этому поводу Линекер в своем Twitter.

В концовке первой половины встречи аргентинец не реализовал пенальти, на что Линекер написал:

"Вот это да, он человек".

Напомним, что Месси и Роналду не будет в 1/4 финала Лиги чемпионов впервые с сезона-2004/05.

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