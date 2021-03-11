Линекер — о незабитом пенальти Месси: Вот это да, он человек

11 марта 2021

Лионель Месси, getty images

Экс-форвард каталонского клуба высоко отозвался об аргентинце.

Английский телеэксперт Гари Линекер и легендарный нападающий Лестера, Барселоны и Тоттенхэма прокомментировал игру нападающего Барселоны Лионеля Месси в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

На 37-й минуте встречи Месси забил шедевральный гол с 30-ти метров.

"Месси феноменален в первом тайме, но его гол — нечто особенное", — написал по этому поводу Линекер в своем Twitter

В концовке первой половины встречи аргентинец не реализовал пенальти, на что Линекер написал:

"Вот это да, он человек".

Напомним, что Месси и Роналду не будет в 1/4 финала Лиги чемпионов впервые с сезона-2004/05.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.

Команды
статьи по теме:
Твиттер Барселоны 27 февраля 2021 Голы Месси и Дембеле обеспечили Барселоне победу над Севильей
Хулен Лопетеги, getty images 27 февраля 2021 Лопетеги получил желтую карточку, требуя удалить Месси
Хулен Лопетеги, getty images 26 февраля 2021 Лопетеги: Бесспорно, для меня Лео Месси — лучший футболист в истории
Лионель Месси, getty images 05 марта 2021 Месси — лучший игрок Ла Лиги в феврале
Лионель Месси, скриншот 07 марта 2021 Месси и Бускетс проголосовали на выборах президента Барселоны
Месси и Гризманн составят атакующий дуэт Барсы в матче с Осасуной 06 марта 2021 Месси и Гризманн составят атакующий дуэт Барсы в матче с Осасуной
Хавьер Тебас, Getty Images 09 марта 2021 Президент Ла Лиги: В финансовом плане, мы готовы к уходу Месси из Барселоны
Нельсон Семеду (слева) и Лионель Месси (справа), getty images 03 марта 2021 Семеду: Никогда не видел, чтобы Месси отрабатывал штрафные
Эрлинг Холанд, getty images 07 марта 2021 Холанд быстрее Месси, Роналду, Мбаппе и Ибрагимовича забил 100-й гол в карьере
 
 Rambler's Top100