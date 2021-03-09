ПСЖ — Барселона: где смотреть матч

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов каталонская Барселона на выезде сыграет против ПСЖ. Парижане на Камп Ноу сделали себе хороший задел, обыграв каталонцев со счетом 4:1. Однако интрига противостояния еще жива.

Где смотреть?

Онлайн-трансляция поединка ПСЖ — Барселона будет доступна на Football.ua. В прямом эфире поединок покажет телеканал Футбол 2. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Что говорили после первого матча?

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино: "Нет ничего идеального. Я доволен нашей игрой и результатом, но нам не стоит задирать нос. В воскресенье у нас большой матч с Монако, и уже сейчас мы думаем о нем. В каждом матче мы стараемся найти правильный баланс между защитой и нападением, но мы не должны останавливаться. Надо продолжать работу, чтобы мы могли прибавлять. Мы должны выработать наш собственный почерк.

Верратти очень хорошо читает игру. Он позволяет нам выходить из обороны так, чтобы мы могли удачно начинать атаки. Он может усердно работать и создавать возможности в нападении. Это отличный игрок в моем понимании.Не будем забывать, что нас ждет ответный матч. Впереди еще 90 минут, и у них отличные игроки Нет сомнений в том, что Килиан — один из лучших игроков в мире, несмотря на свой возраст. Он уже сделал много потрясающих вещей. Но нам не стоит витать в облаках".

Главный тренер Барселоны Рональд Куман: "Мы все еще можем делать великие вещи в этом году, но сейчас главное – перевернуть страницу, смотреть вперед и продолжать расти. Результат матча показывает, как здорово действовал ПСЖ. Соперник сыграл гораздо эффективнее нас, хотя первый тайм получился равным. После гола Месси Усман мог сделать 2:0.

Во втором тайме у нас стали возникать проблемы в защите. ПСЖ показал, что их игроки физически гораздо сильнее наших. ПСЖ показал, что на данный момент они сильнее. Мы это принимаем. Но нам надо улучшать нашу игру. Понимали, что такое может случиться, поскольку нам противостояла отличная команда. В плане физики и в ряде других вещей они на голову выше нас".

Защитник ПСЖ Маркиньос: " Это великолепный результат. Мы возвращаемся домой с победой. Знаем, какое преимущество она дает. Мы сделали выводы. Впереди еще 90 минут игры. Надо продолжать работу. В чемпионате тоже есть цели, которых мы все еще не достигли. Если продолжим работать с тем же настроем и отдачей, сможем многого добиться".

Форвард Барселоны Антуан Гризманн: "ПСЖ был сильнее нас, хотя мы и создавали моменты походу поединка. Однако, нам так и не удалось показать свою лучшую игру. Впечатление от нашего выступления в этот вечер планировалось быть не таким. Все хотели сыграть практически идеальный матч, однако мы так и не смогли этого сделать. Тяжело пропускать дома четыре мяча.

Впрочем, мы все равно поедем в Париж и попытаемся пройти дальше. Очевидно, что это будет тяжело, однако мы отправимся туда не просто погостить".