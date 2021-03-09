Куман — об ответном матче с ПСЖ: Интрига всегда присутствует в футболе, все зависит от того, как мы начнем матч

Наставник каталонского клуба высказался о предстоящей еврокубковой встрече.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ.

"Интрига всегда присутствует в футболе. Все зависит от того, как мы начнем матч, сколько энергии мы вложим, чтобы усложнить им жизнь. Все зависит от того, насколько эффективными мы будем. ПСЖ показал это в первом матче, но мы всегда создаем моменты. Если мы будем максимально эффективны, нет ничего невозможного.

Наш соперник очень силен и хочет пройти путь в Лиге чемпионов до конца. Барселона же стремится побеждать в каждой игре, и, надеюсь, мы сможем усложнить им жизнь.

Если мы думаем о камбэке, то нам нужен каждый игрок в лучшей форме. Если мы сможем, если Месси сможет выдать одну из лучших игр, все возможно. Я не хочу давить на него одного. Вся команда должна показать себя с лучшей стороны", – приводит слова Кумана Marca.

Ранее наставник "сине-гранатовых" высказывался о чемпионской гонке в Ла Лиге.

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