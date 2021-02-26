Бензема забил больше Роналду, после ухода португальца из Реала, не считая ударов с пенальти

26 февраля 2021

Карим Бензема в объятиях Криштиану Роналду, Getty Images

Интересные статистические показатели удалось откопать испанским журналистам.

В результате тяжелого повреждения, французский нападающий мадридского Реала Карим Бензема был вынужден пропустить первую игру его команды на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против бергамаской Аталанты, в которой "сливочные" таки сумели дожать игравших в меньшинстве оппонентов (1:0).

Аталанта — Реал Мадрид 0:1 Видео гола и обзор матча

Однако фактор отсутствия Бензема в отчетной игре не помешал журналистам испанского издания AS окунуться в историю его выступлений за мадридский Реал, в результате чего был обнаружен достаточно интересный статистический факт.

Оказывается, что нападающий сборной Франции и "галактикос", с момента ухода из команды португальского форварда Криштиану Роналду, в чисто игровом (без учета ударов с пенальти) рейтинге бомбардиров опережает более именитого экс-партнера по команде по числу забитых мячей. На данный момент, соотношение по данному показателю составляет 66 точных ударов у француза к 61 — у португальца соответственно.

Если же взять в учет удары с одиннадцатиметровой отметки, то футболист туринского Ювентуса удерживает уверенное лидерство с показателем в 88 голов, в то время как на счету игрока мадридского Реала будет всего 74 результативных ударов.

Сроки возвращения после травмы приводящей мышцы для Карима Бензема все еще не известны, поэтому в ближайшее время Криштиану Роналду будет иметь возможность увеличить персональные показатели в единоличном порядке. Например, в гостевой игре против Вероны уже завтра, 27 февраля.

Команды
статьи по теме:
Футболисты Реала, Getty Images 25 февраля 2021 Аталанта — Реал Мадрид 0:1 Видео гола и обзор матча
Getty Images 25 февраля 2021 Аталанта не смогла нанести ни одного удара в створ ворот Реала
Радость игроков Реала, getty images 24 февраля 2021 Реал в большинстве дожал Аталанту
Getty Images 25 февраля 2021 Реал сравнялся с Барселоной по количеству удалений соперников в Лиге чемпионов
 
 Rambler's Top100