Бензема забил больше Роналду, после ухода португальца из Реала, не считая ударов с пенальти

Интересные статистические показатели удалось откопать испанским журналистам.

В результате тяжелого повреждения, французский нападающий мадридского Реала Карим Бензема был вынужден пропустить первую игру его команды на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против бергамаской Аталанты, в которой "сливочные" таки сумели дожать игравших в меньшинстве оппонентов (1:0).

Аталанта — Реал Мадрид 0:1 Видео гола и обзор матча

Однако фактор отсутствия Бензема в отчетной игре не помешал журналистам испанского издания AS окунуться в историю его выступлений за мадридский Реал, в результате чего был обнаружен достаточно интересный статистический факт.

Оказывается, что нападающий сборной Франции и "галактикос", с момента ухода из команды португальского форварда Криштиану Роналду, в чисто игровом (без учета ударов с пенальти) рейтинге бомбардиров опережает более именитого экс-партнера по команде по числу забитых мячей. На данный момент, соотношение по данному показателю составляет 66 точных ударов у француза к 61 — у португальца соответственно.

Если же взять в учет удары с одиннадцатиметровой отметки, то футболист туринского Ювентуса удерживает уверенное лидерство с показателем в 88 голов, в то время как на счету игрока мадридского Реала будет всего 74 результативных ударов.

Сроки возвращения после травмы приводящей мышцы для Карима Бензема все еще не известны, поэтому в ближайшее время Криштиану Роналду будет иметь возможность увеличить персональные показатели в единоличном порядке. Например, в гостевой игре против Вероны уже завтра, 27 февраля.