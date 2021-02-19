Мбаппе — лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Форвард ПСЖ оформил хет-трик в ворота Барселона, тем самым принес своей команде разгромную победу.

Нападающий Пари Сен-Жермен стал настоящим героем первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны, который завершился для его команды разгромной победой со счетом 4:1.

22-летний форвард записал на свой счет три гола в ворота "сине-гранатовых". За высокую результативность болельщики определили Мбаппе в качестве лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов.

В голосовании французу удалось опередить Мохаммеда Салаха из Ливерпуля, Эрлинга Холанда из дортмундской Боруссии, а также Сержиу Оливейра из Порту.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Барселона — ПСЖ вы можете на Football.ua.

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