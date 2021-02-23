Гвардиола: Боруссия М способна творить на поле удивительные вещи

Главный тренер Манчестер Сити поделился ожиданиями от встречи с Боруссией М в Лиге чемпионов.

Хосеп Гвардиола заявил накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, что очень уважает все немецкие команды, в том числе Боруссию М.

"В Боруссии много опытных игроков, для которых нет секретов в футболе, – цитирует тренера официальный сайт УЕФА. – Например, Зоммер — голкипер, который не только надежен на своем месте, но и без которого редко обходится начало какой-то атаки Боруссии".

"Также у нашего соперника отличный подбор игроков в средней линии, а Ноййхаус и Закария или Крамер способны творить на поле чудеса. Стоит отметить, что Боруссия великолепно перестраивается по ходу игры и заранее предсказать ее тактическую расстановку сложно".

"Я очень уважаю все немецкие команды, поскольку по собственному опыту знаю, насколько они опасные соперники. И Боруссия М — не исключение".

Матч Боруссия М — Манчестер Сити состоится в среду, 24 февраля, в Будапеште. Начало в 22:00 по киевскому времени.

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