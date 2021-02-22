Иммобиле — о Баварии: Встречи с лучшими приносят удовольствие и дополнительную мотивацию

Форвард Лацио поделился своими мыслями о предстоящих матчах с Баварией.

Лидер и нападающий Лацио Чиро Иммобиле прокомментировал предстоящий поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии.

"Можно считать такой жребий наградой. Встречи с лучшими приносят удовольствие и дополнительную мотивацию. Понятно, что будет очень тяжело. Мы постараемся выложиться по максимуму в двух матчах и не будем отступать от своего стиля. Мы всегда будем делать то, что умеем лучше всего, и знаем, что нам нужно сделать нечто из ряда вон выходящее, чтобы выдать идеальный матч.

Бавария — сверхатакующая команда, которая играет в быстрый, тотальный футбол, поэтому нам будет сложно ее остановить. Постараемся создать ей проблемы, воспользовавшись слабыми местами. Понятно, что у нас будет меньше голевых моментов, чем в предыдущих матчах, поэтому и относиться к ним нужно крайне бережно.

Мы играем с действующими победителями Лиги чемпионов. Очень важно разобрать и понять каждый аспект предстоящих матчей. Впрочем, вне зависимости от результата, мы уже можем быть довольны проделанной в турнире работой. Попасть в плей-офф спустя 20 лет — отличный результат для клуба и большая радость для нас", — приводит слова Иммобиле пресс-служба УЕФА.

Также 30-летний бомбардир римского клуба, забивший пять голов в групповом этапе Лиги чемпионов в текущей кампании, отдал должное нападающему Баварии Роберту Левадовски.

"Что мне больше всего нравится в Роберте? Он никогда не бывает доволен собой. Каждый год он старается совершенствоваться и превосходить самого себя, хотя и так уже достиг исключительного уровня. Нападающий без слабых мест. Сейчас это лучшая девятка в мире, так что нам нужно быть очень осторожными. Было безумно круто обойти его в гонке за Золотую бутсу. Сражения с такими игроками, как он и Криштиану Роналду, доставляют мне огромное удовольствие", — добавил Иммобиле.

Напомним, первый поединок Лацио — Бавария пройдет завтра, 23 февраля, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.