Коман: Кадровые проблемы не помешают нам в матче с Лацио

Полузащитник Баварии уверен в успехе.

Кингсли Коман считает, что Бавария отдаст все для успеха над Лацио в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мы понимаем, что отправились на матч с Лацио не в сильнейшем составе, – цитирует Кингсли сайт УЕФА. – Однако нам предстоит матч в Лиге чемпионов, а это гарантия того, что каждый выложится полностью ради победы".

"Я прекрасно помню, ощущения после того, как забил в финале Лиги чемпионов. Но для меня ничего не изменилось: я всегда готов помогать команде в любом качестве".

Матч Лацио — Бавария состоится во вторник, 23 февраля, начало встречи в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.