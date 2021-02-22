Флик: Чтобы побеждать в Лиге чемпионов, надо всегда быть на пике формы

Главный тренер Баварии поделился мнением о предстоящем поединке против Лацио.

По мнению Ханси Флика, считает, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов успеха добьется тот, кто будет лучше готов и мотивирован.

"Чтобы играть и побеждать в Лиге чемпионов, необходимо находится на пике формы, – цитирует тренера Баварии сайт УЕФА. – Это особенные матчи, и отношение к ним у игроков особенное".

"Естественно, у нас есть идеи и план, по которому мы собираемся действовать. Каков он — мы постараемся продемонстрировать со старта поединка. Я уверен, что нам это удастся".

Матч Лацио — Бавария состоится во вторник, 23 февраля, начало встречи в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.