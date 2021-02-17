Бонуччи пропустит около трех недель из-за травмы

Защитник туринского Ювентуса Леонардо Бонуччи получил повреждение во время подготовки к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против Порту. Об этом сообщает Football-Italia, ссылаясь на Corriere dello Sport.
По информации источника, Бонуччи будет вынужден пропустить около трех недель. Итальянский защитник отправился вместе с командой в Португалию, но был исключен из заявки "старой синьоры".
Помимо Леонардо в матче с португальцами, команде Андреа Пирло также не смогут помочь Аарон Рэмси и Пауло Дибала.
Напомним, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Порту — Ювентус пройдет сегодня, 17 февраля, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.