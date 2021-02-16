Кьеллини: Ювентус на ходу, поражение от Наполи — не помеха

Защитник туринцев прокомментировал грядущий матч против Порту.

Второй игровой день раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА ознаменуется противостоянием, в рамках которого португальский Порту на поле стадиона Драгау будет принимать туринский Ювентус.

Защитник итальянской команды Джорджо Кьеллини уверен, что его партнеры находятся в отличной форме.

"Мы сейчас на ходу, и поражение в субботу [от Наполи] нам не помеха. Мы все еще ведем борьбу во всех турнирах, и сейчас у нас начинается важный путь. Это заряжает энтузиазмом, хотя мы и понимаем, какие впереди препятствия.

Порту здорово защищается. Это физически крепкая команда, но надо постараться взломать ее оборону, избежав при этом потенциально карающих контратак", — приводит слова Кьеллини официальный сайт УЕФА.

Матч Севилья — Боруссия Д состоится 17-го февраля, начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.