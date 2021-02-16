Кьеллини: Ювентус на ходу, поражение от Наполи — не помеха

16 февраля 2021

Джорджо Кьеллини, getty images

Защитник туринцев прокомментировал грядущий матч против Порту.

Второй игровой день раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА ознаменуется противостоянием, в рамках которого португальский Порту на поле стадиона Драгау будет принимать туринский Ювентус.

Защитник итальянской команды Джорджо Кьеллини уверен, что его партнеры находятся в отличной форме.

"Мы сейчас на ходу, и поражение в субботу [от Наполи] нам не помеха. Мы все еще ведем борьбу во всех турнирах, и сейчас у нас начинается важный путь. Это заряжает энтузиазмом, хотя мы и понимаем, какие впереди препятствия.

Порту здорово защищается. Это физически крепкая команда, но надо постараться взломать ее оборону, избежав при этом потенциально карающих контратак", — приводит слова Кьеллини официальный сайт УЕФА.

Матч Севилья — Боруссия Д состоится 17-го февраля, начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.

Источник: Официальный сайт УЕФА

Команды
статьи по теме:
Леонардо Бонуччи, Getty Images 16 февраля 2021 Бонуччи, Мората и Роналду попали в заявку Ювентуса на матч с Порту
Андреа Пирло, Getty Images 16 февраля 2021 Пирло: Чтобы победить Порту, надо запастись терпением
Криштиану Роналду, twitter.com/Cristiano 16 февраля 2021 Роналду: Я могу надеяться, что матч с Порту станет началом долгого пути до финала
 
 Rambler's Top100