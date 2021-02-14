Барселона — ПСЖ: где смотреть матч Лиги чемпионов УЕФА

Каталонский клуб проведет домашнюю встречу с чемпионами Франции.

В рамках первого поединка 1\8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА каталонская Барселона проведет домашний поединок против французского ПСЖ 16 февраля.

В прямом эфире поединок с участием каталонского и французского клубов покажет телеканал Футбол 1. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Матч Барселона — ПСЖ состоится на Камп Ноу во вторник, 16 февраля. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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