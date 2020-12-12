Демба Ба рассказал, что происходило в раздевалке после расистского инцидента

Нападающий отметил единство своих партнеров.

Нападающий Истанбул Башакшехира Демба Ба рассказал о диалоге в раздевалке после того, как команды ушли с поля из-за конфликта на расовой почве.

"Я начал говорить с ребятами, затем кто-то повысил голос и сказал: "Либо мы все выходим на поле, либо не возвращается никто". Я был удивлён реакцией некоторых игроков, особенно, Энцо Кривелли. Я сказал ему: "Энцо, если они выйдут на поле, выходи тоже". Если бы вы знали, с какой яростью он сказал мне: "Нет, я не выйду".

Расизм надо искоренить из футбола. Если мы не предпримем ничего сегодня, то все это продолжится. В итоге он решил не играть, и его примеру последовала вся команда", — приводит слова Ба Goal.

Напомним, что арбитру матча ПСЖ — Башакшехир грозит отстранение на десять матчей.