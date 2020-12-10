ПСЖ — Башакшехир 5:1 Видео голов и обзор матча

10 декабря 2020

Неймар, Getty Images

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка 6-го тура Лиги чемпионов.

В перенесенном по причине расистского скандала поединке шестого тура Лиги чемпионов французский ПСЖ одержал уверенную победу над турецким Истанбул Башакшехир благодаря хет-трику бразильца Неймара и дублю француза Килиана Мбаппе (5:1), благодаря чем завоевал первое место в квартете H.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча

ПСЖ — Истанбул Башакшехир 5:1
Голы: Неймар, 27, 38, 50, Мбаппе, 42, 62 — Топал, 57

ПСЖ: Навас — Флоренци (Пембеле, 80), Маркиньос (Керер, 67), Данилу Перейра, Кимпембе (Диалло, 80), Баккер — Верратти (Гуйе, 80), Паредес, Рафинья (Ди Мария, 46) — Мбаппе, Неймар.

Истанбул Башакшехир: Гюнок — Рафаэл (Жулиано, 68), Понк, Топал, Калдырым (Болинголи-Мбомбо, 68) — Озджан, Текдемир (Шадли, 89), Кахведжи — Гульбрандсен (Каплан, 80), Кривелли (Ба, 68), Тюрюч.

Предупреждение: Пембеле — Текдемир, Рафаэл, Бурук, Гюнок, Кривелли.

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