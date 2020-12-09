Арбитру матча ПСЖ — Башакшехир грозит отстранение на десять матчей — The Times

Скандал, произошедший в Лиге чемпионов на расовой почве, продолжает набирать обороты.

Поединок заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов между ПСЖ и Истанбул Башакшехиром был прерван после того, как футболисты обеих команд отказались продолжать матч и покинули футбольное поле.

Причиной стал разразившийся конфликт на расовой почве. Четвертый арбитр встречи, румын Себастьян Чолтеску, на 14-й минуте первого тайма якобы назвал ассистента главного тренера турецкого клуба Пьера Вебо "negru", что в переводе с румынского языка означает "черный".

Многие обвинили судью в расизме, включая форварда Башакшехира Демба Ба, хотя сам Чолтеску уверяет, что у него не было какого либо умысла проявить в адрес Вебо расовую дискриминацию.

Как сообщает The Times, за свои слова Себастьяну Чолтеску грозит наказание в виде отстранения от работы на десять поединков. Отмечается, что именно такой минимальный запрет предусмотрен дисциплинарными правилами УЕФА за проявление расизма.

Независимая дисциплинарная комиссия УЕФА расследует данное дело и, как ожидается, предъявит обвинения Чолтеску. Ранее появлялась информация, что сам Вебо первым проявил расизм в сторону арбитра, назвав того "цыганом".

При этом сам матч между ПСЖ и Башакшехиром перенесли на следующий день после инцидента, назначив работать на нем новую бригаду арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели.