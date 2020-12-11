Динамо принесло больше баллов в “копилку” Украины, но Шахтер выше в клубном рейтинге

11 декабря 2020

Фото ФК Динамо

В клубном рейтинге УЕФА Шахтер делит 17-18 места, Динамо идет 31-м.

По итогам 2020 года определились места украинских клубов в рейтинге УЕФА — сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза.

Десятку сильнейших клубов Европы составили Бавария, Барселона, Ювентус, Реал, Атлетико, Манчестер Сити, ПСЖ, Манчестер Юнайтед, Севилья и Ливерпуль.

Наивысшее место занимает Шахтер, который делит 17-18 позиции с Ромой. Динамо идет 31-м, Заря — 98-й, а Десна и Колос делят 175-е место. При этом в первых двух сотнях клубного рейтинга УЕФА по-прежнему пребывают не участвовавшие в нынешнем евросезоне Александрия (177), Мариуполь (178) и Ворскла (179).

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне наибольший взнос в "копилку" Украины сделало Динамо — 10,5 очка (с учетом предварительных раундов), у Шахтера 10 баллов, Заря внесла 4 очка.

Ранее определились все возможные соперники Динамо и Шахтера в Лиге Европы.

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Источник: Официальный сайт УЕФА

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