Лукас Васкес: Ситуация с моим контрактом неоднозначная

Нападающий мадридского Реала поделился эмоциями от победного противостояния его команды против Боруссии М, а также рассказал о нюансах переговоров о продлении контракта.

Накануне мадридский Реал сумел завоевать путевку в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, находясь перед последним туром за пределами первых двух строчек турнирной таблицы квартета B. Для этого подопечным Зинедина Зидана пришлось в домашних условиях обыгрывать менхенгладбахскую Боруссию при помощи дубля от французского нападающего Карима Бензема (2:0).

Реал Мадрид — Боруссия М 2:0 Видео голов и обзор матча

Другой важной составляющей успеха "бланкос" стала игра на позиции правого защитника номинального форварда Лукаса Васкеса, чье выступление, ознаменовавшееся одной голевой передачей, было высоко оценено в испанской прессе. Сам же футболист в интервью Movistar, фрагменты из которого приводит ресурс Football Espana, больше затрагивал вопросы о продлении своего контракта с клубом.

"Это сложный вопрос, — сказал игрок, — Посмотрим, что будет дальше. Я посвящаю себя работе, но переговорный процесс не зависит только от одной стороны. Я очень счастлив быть в Мадриде".

Относительно выступления своей команды в прошедший вечер, испанец сказал следующее: "Нам нужна была исключительно победа. Это было важно для тренера и для игроков. Наш коллектив сплотился вокруг этой идеи. У нас нет сомнений в собственных силах".

"Два матча в Лиге чемпионов: эта игра и встреча с Интером в Милане, удались нам на славу. Мы показали, на что способны. Связка с Родриго получается у нас очень продуктивной. Он — отличный игрок, и с ним очень легко играть, потому что он очень хорошо разбирается в футболе", — подытожил Васкес.

Мадридский Реал присоединился к остальным командам в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, и теперь может готовиться к дерби против Атлетико, которое состоится в ближайшие выходные.