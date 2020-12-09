Реал уверенно обыграл Боруссию М и вышел в плей-офф с первого места

Дубль Карима Бензема принес "сливочным" комфортную победу над командой Марко Розе (2:0).

В рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский Реал принимал Боруссию Мёнхенгладбах. Хозяевам обязательно нужно было побеждать, а вот "жеребят" при определенных раскладах устроило бы даже поражение. Подопечные Марко Розе забрали мяч под свой контроль сразу же после стартового свистка, но не продвигались к воротам Куртуа. Мадридцы довольно быстро перехватили инициативу и забрали мяч себе. Они перебрались на чужую половину поля, рассчитывая забить быстрый гол. В одном из эпизодов им удалось это сделать. Васкес подал в штрафную на Бензема, а Карим головой отправил мяч в сетку – 1:0.

Поведя в счете, подопечные Зинедина Зидана продолжали контролировать мяч. Но затем они на некоторое время отдали его сопернику. Гости провели несколько затяжных атак, но ни одна из них не привела к завершающему удару по воротам. Через некоторое время "сливочные" снова завладели мячом, перебравшись на чужую половину поля. Это едва не стоило им пропущенного гола из-за обрезки Васкеса. Плеа вырвался на свидание с Куртуа и протолкнул мяч мимо Тибо, но не попал по воротам. После этого игра на некоторое время успокоилась, после чего Реал вновь активизировался.

На 32-й минуте хозяева удвоили преимущество в счете. Родриго выполнил ювелирную подачу на голову Бензема, а француз оформил дубль – 2:0. Обеспечив комфортное преимущество в счете, мадридцы опустились на свою половину поля, отдав инициативу сопернику. Боруссия нанесла несколько ударов по воротам, но они не несли никакой угрозы для Куртуа. А вот хозяева едва не забили еще раз. Штанга пришла на помощь Зоммеру после прострела Васкеса. Через несколько минут Лука таки отправил мяч в сетку, но его гол не был засчитан из-за офсайда. До ухода не перерыв на поле больше не происходило ничего примечательного, команды отправились отдыхать при комфортном преимуществе Реала.

После возобновления игры "сливочные" снова забрали мяч под свой контроль. Бензема мог оформить хет-трик уже на первых минутах тайма, но в этот раз ему не удалось переиграть Зоммера. После этого подопечные Зидана продолжали контролировать мяч, лишь изредка отдавая его сопернику. В одном из эпизодов Плеа не реализовал убойный момент но гол все равно бы не был засчитан из-за офсайда. Практически сразу же после этого Реал вновь оккупировал чужую половину поля, но не угрожал воротам Зоммера. А вот "жеребята" едва не забили после розыгрыша штрафного — мяч просвистел рядом со штангой после мощного удара Плеа.

Через несколько минут у Винисиуса была шикарная возможность отличиться после паса Бензема, но вингер зачем-то решил поделиться мячом с Родриго, однако ошибся при передаче. Еще через несколько минут воротам гостей угрожал Родриго — мяч после его выстрела пролетел рядом со штангой. Немного позднее мадридцы создали еще одну возможность забить, но не реализовали ее. Сперва Зоммер в красивом прыжке потащил мяч после удара Рамоса головой, а затем сыгравший на добивании Бензема пробил в перекладину. Подопечные Зидана продолжали проводить атаку за атакой, что вскоре привело к еще одному опасному моменту. Но им не повезло забить и в этот раз — теперь ворота Зоммера спасла штанга.

После этого хозяева успокоились, уже не торопясь забить третий гол. Они стали неспешно контролировать мяч, наслаждаясь его перекатыванием в центре поля. Затем они отдали инициативу сопернику. Подопечные Розе провели несколько безуспешных минут на чужой половине поля, после чего бросили эту затею. Мяч снова перешел во владение "сливочных". До окончания встречи у Бензема был еще один шанс оформить хет-трик, но нападающий его не использовал. Француз пробил прямо в руки Зоммеру после подачи Васкеса. В оставшиеся минуты Реал спокойно довел матч до логического завершения, отпраздновав победу. Данная виктория, наряду с результатом параллельного матча в группе В, позволила мадридцам выйти в 1/8 финала с первого места. Боруссия же составит "сливочным" компанию в плей-офф Лиги чемпионов.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в понедельник, 14-го декабря. Начало – в 13:00 по киевскому времени.

Реал — Боруссия М 2:0

Голы: Бензема, 9, 32

Реал: Куртуа — Васкес, Варан, Рамос, Менди — Модрич, Каземиро, Кроос — Родриго (Аррибас, 74), Бензема, Винисиус (Асенсио, 74)

Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт (Лазаро, 46) — Крамер (Бенеш, 85), Нойхаус — Эмболо (Закария, 46), Штиндль (Вольф, 85), Тюрам (Херрманн, 85) — Плеа

Предупреждение: Закария