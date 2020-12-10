Реал Мадрид — Боруссия М 2:0 Видео голов и обзор матча

Реал Мадрид добыл победу над гладбахской Боруссией в рамках решающего поединка группового этапа Лиги чемпионов.
Эта победа позволила подопечным Зинедина Зидана пробиться в раунд плей-офф, а нулевая ничья в параллельном матче между Интером и Шахтером отправила в 1/8 финала Лиги чемпионов и Боруссию М.
Смотрите видео голов и обзор матча Реал Мадрид — Боруссия М:
Реал — Боруссия М 2:0
Голы: Бензема, 9, 32
Реал: Куртуа — Васкес, Варан, Рамос, Менди — Модрич, Каземиро, Кроос — Родриго (Аррибас, 74), Бензема, Винисиус (Асенсио, 74)
Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт (Лазаро, 46) — Крамер (Бенеш, 85), Нойхаус — Эмболо (Закария, 46), Штиндль (Вольф, 85), Тюрам (Херрманн, 85) — Плеа
Предупреждение: Закария
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