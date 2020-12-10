Конте: На протяжении всей кампании Лиги чемпионов нам не везло с судьями и VAR

Кроме резких ответов в адрес журналистки, на послематчевой пресс-конференции наставник Интера также дал оценку игре своей команды.

Football.ua ранее уже приводил наиболее яркие высказывания наставника миланского Интера Антонио Конте, которые он сделал после вылета его команды из Лиги Европы УЕФА по завершению матча против донецкого Шахтера (0:0).

Интер — Шахтер 0:0 Видео матча

Однако, кроме довольно резкого выпада в сторону своих собеседников, наставник "нерадзурри" также основательно разобрал причины поражения своей команды.

"Вы можете высказывать свое мнение, я уважаю его. Но не согласен с ним, потому что считаю, что команда выложилась на полную, сделала все, что было необходимо для победы. Просто невероятно, что за две игры, в которых мы доминировали над Шахтером, мы не забили ни одного гола", — начал свой ответ итальянский специалист.

"Мы должны оценивать все с холодной головой, а не после такого эмоционального вылета из Лиги чемпионов. Есть много сожаления и разочарования по этому поводу, но я абсолютно не чувствую, что нам не хватало решимости, сосредоточенности или агрессии. Нам не хватало гола, и на протяжении всей кампании Лиги чемпионов нам не везло с судьями и VAR".

Конте также был задан вопрос о причине поздних замен (Перишич вышел вместо Янга на 68-й минуте, а следом за ним в бой были брошен Санчес лишь на 75-й), на что главный тренер Интера ответил следующее: "Я предоставил Алексису Санчесу около 20 минут до конца матча. Наша расстановка была разбалансирована с тремя нападающими, но как мне тогда показалось, Лаутаро в скором времени выдохся. Вопросов к полузащите у меня практически не было".

Следующая игра миланского Интера пройдет на ближайших выходных уже в рамках Серии А. "Змеи" отправятся в гости к сардинскому Кальяри.