Манчестер Сити стал четвертым клубом АПЛ с 16-ю очками в группе Лиги чемпионов

Подопечные Хосепа Гвардиолы не заметили оппонентов в своем квартете.

А заключительном поединке группового раунда Лиги чемпионов английский Манчестер Сити на своем поле одержал уверенную победу над французским Марселем благодаря трем голам во втором тайме (3:0).

Манчестер Сити — Марсель 3:0 Видео голов и обзор матча

Данный результат позволил команде Хосепа Гвардиолы завоевать пятую победу в текущей еврокубковой кампании, набрав по итогу данного этапа 16 очков в группе с португальским Порту, греческим Олимпиакосом и французским Марселем. Лишь драконы сумели уберечься от поражения в матче пятого тура (0:0).

Подобного результата клуб из английской Премьер-лиги в последний раз достигал в сезоне-2017/18, когда Тоттенхэму удалось пройти через квартет с мадридским Реалом, дортмундской Боруссией и кипрским АПОЭЛ. Кроме "шпор", подобное удавалось лондонскому Арсеналу в сезоне-2005/06 (Аякс, Тун, Спарта) и Манчестер Юнайтед в сезоне-2007/08 (Рома, Спортинг, Динамо Киев).

Кроме того, Манчестер Сити стал четвертым представителем своей страны, которому удалось пропустить лишь один гол во всех матчах группового этапа, чем раньше отмечались Ливерпуль и Челси (сезон-2005/06) и Манчестер Юнайтед (2010/11).

Напомним, что ранее стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов.