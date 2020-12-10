Манчестер Сити — Марсель 3:0 Видео голов и обзор матча

В заключительном поединке группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити на своем поле оформил пятую победу в данном раунде состязаний, проведя три мяча в ворота французского Марселя во втором тайме домашнего матча (3:0).
Предлагаем вашему вниманию обзор матча
Манчестер Сити — Марсель 3:0
Голы: Ферран Торрес, 48, Агуэро, 77, Стерлинг, 90
Манчестер Сити: Стеффен — Уокер, Гарсия (Стоунз, 28), Ляпорт, Аке — Фернандиньо, Гюндоган (Стерлинг, 46) — Марез (Агуэро, 67), Бернарду Силва, Фоден — Ферран Торрес.
Марсель: Манданда — Сакаи, Гонсалес, Балерди, Нагатомо — Сансон, Камара (Ронжье, 67), Гуйе (Строотман, 75) — Товен (Аке, 75), Жермен (Бенедетто, 75), Пайет (Кизанс, 67).
Предупреждение: Гуйе, 39.