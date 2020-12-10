Манчестер Сити разгромил Марсель, выбив его из еврокубков

Голы Торреса, Агуэро и Стерлинга не оставили никаких шансов французскому клубу на еврокубковую весну.

Манчестер Сити принимал на своем поле Марсель в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

Французы пропустили в свои ворота три безответных мяча и завершили еврокубковый сезон, заняв четвертое место в своей группе.

Несмотря на то, что Порту разобрался с Олимпиакосом в параллельном матче, именно греческий клуб отправляется в Лигу Европы, а не Марсель.

Роковым для подопечных Андре-Виллаша Боаша стал пропущенный мяч в домашнем поединке с Олимпиакосом.

Манчестер Сити — Марсель 3:0

Голы: Ферран Торрес, 48, Агуэро, 77, Стерлинг, 90

Манчестер Сити: Стеффен — Уокер, Гарсия (Стоунз, 28), Ляпорт, Аке — Фернандиньо, Гюндоган (Стерлинг, 46) — Марез (Агуэро, 67), Бернарду Силва, Фоден — Ферран Торрес

Марсель: Манданда — Сакаи, Гонсалес, Балерди, Нагатомо — Сансон, Камара (Ронжье, 67), Гуйе (Строотман, 75) — Товен (Аке, 75), Жермен (Бенедетто, 75), Пайет (Кизанс, 67)

Предупреждение: Гуйе, 39