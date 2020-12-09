Степаненко — о матче с Интером: Нам надо отталкиваться от своих задач и добывать нужный результат

Игрок Шахтера прокомментировал предстоящий поединок своей команды в Лиге Чемпионов.

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко поделился ожиданиями от заключительного матча групповой стадии Лиги Чемпионов, в котором его команда на выезде сыграет против Интера.

"Понятно, что мы просчитываем разные варианты. Будет сложно следить за событиями параллельного матча, потому что ты весь в игре. Нам надо отталкиваться от своих задач и добывать нужный результат. Все в наших руках", — сказал Степаненко в эфире программы Футбол News.

Отметим, что матч против Интера станет для Шахтера решающим в борьбе за выход в плей-офф Лиги Чемпионов. В случае победы "горняки" гарантируют себе участие в 1/8 финала турнира. Ничья позволит команде Каштру выйти из группы в случае, если мадридский Реал не обыграет Боруссию Менхенгладбах в параллельном поединке.

Матч Интер – Шахтер состоится в среду, 9 декабря. Начало игры в 22:00.

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