Трубин: Считаю, что у нас есть все шансы, чтобы продолжить выступления в Лиге Чемпионов

Голкипер Шахтера верит, что команда сможет выйти в плей-офф турнира.

Вратарь Шахтера Анатолий Трубин поделился ожиданиями от предстоящего поединка шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов, в котором его команда сыграет против Интера.

"Я спокоен, потому что верю в каждого из нас и верю в свои силы. Поэтому не вижу повода для нервов. Шахтер всегда ставит задачу выходить в 1/8 Лиги чемпионов.

Я считаю, что у нас есть все шансы и все предпосылки, чтобы продолжить свои выступления в Лиге чемпионов. Не думаю, что кто-то из футболистов, тренерского штаба или персонала будет доволен, если мы пройдем в Лигу Европы. Все настроены только на проход в плей-офф ЛЧ", — сказал Трубин в эфире программы Футбол News.

Напомним, что в пяти матчах групповой стадии Лиги Чемпионов Шахтер набрал семь очков и на данный момент занимает в своем квартете второе место, опережая по дополнительным показателям мадридский Реал.

Чтобы выйти в плей-офф турнира, "горнякам" нужно обыграть Интер, или же сыграть с итальянской командой вничью и надеяться на осечку Реала в параллельном матче против менхенгладбахской Боруссии. В случае ничьей на Сан Сиро выйти в 1/8 финала Лиги Чемпионов Шахтеру позволит даже ничейный результат параллельного поединка.

Матч Интер – Шахтер состоится в среду, 9 декабря. Начало игры в 22:00.

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