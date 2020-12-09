Соломон: сделаем все возможное, чтобы остановить Лукаку

Игрок Шахтера считает, что его команде по силам сдержать форварда соперников.

Футболист донецкого Шахтера Манор Соломон поделился ожиданиями от предстоящего поединка шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов, в котором его команда сыграет против Интера.

"Ситуация в нашей группе показывает, что нет ничего невозможного. Мы хотим добиться хотя бы ничьей. Мы будем делать все возможное, чтобы остановить Лукаку. Он просто монстр. Когда он находится в хорошей форме и настроении, он неудержим. Думаю, его слишком недооценивают. Он должен восприниматься как один из лучших футболистов на своей позиции. Когда Интер подписал его, я удивился, что Манчестер Юнайтед мог отказаться от такого игрока", — приводит слова Соломона La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что в пяти матчах групповой стадии Лиги Чемпионов Шахтер набрал семь очков и на данный момент занимает в своем квартете второе место, опережая по дополнительным показателям мадридский Реал.

Чтобы выйти в плей-офф турнира, "горнякам" нужно обыграть Интер, или же сыграть с итальянской командой вничью и надеяться на осечку Реала в параллельном матче против менхенгладбахской Боруссии. В случае ничьей на Сан Сиро выйти в 1/8 финала Лиги Чемпионов Шахтеру позволит даже ничейный результат параллельного поединка.

Матч Интер – Шахтер состоится в среду, 9 декабря. Начало игры в 22:00.

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