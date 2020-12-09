Тренировка Шахтера накануне решающей игры Лиги чемпионов с Интером

"Горняки" продолжают подготовку к матчу против "нерадзурри".

Сегодня, девятого декабря, Шахтер проведет решающий поединок на Сан-Сиро в рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против Интера.

Накануне встречи, дончане провели на поле стадиона соперника открытую тренировку, на которой продолжили подготовку к важнейшей встрече.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру поделился своим мнением о поединке, дав свой комментарий на пресс-конференции:

"Я предпочитаю думать о победах, которые были у нас с Реалом, чем о поражениях с Боруссией М. Ни один из этих результатов не повлияет на завтрашнюю игру. Наша концентрация полностью на игре с Интером. Все, что было до этого, нас не интересует. Мы прекрасно знаем, что мы в группе, где все команды претендуют на 1/8. Как мы пройдем Интер? Также как он хочет пройти через нас. С полной отдачей в игре, амбициями, внимательностью и желанием быть в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы полностью подготовлены к завтрашней игре. Прежде всего мы должны быть аккуратны в нашей обороне. Также должны выполнять необходимый объем работы в обороне и почаще добираться до чужой штрафной. Я ощущаю, что мои игроки чувствуют себя уверенно психологически".

К слову, есть несколько сценариев для Шахтера. Football.ua разобрал, при каких раскладах "горняки" могут попасть в плей-офф Лиги чемпионов, а при каких — и вовсе вылететь из группы.