Истанбул отказывается доигрывать матч против ПСЖ — СМИ

Истанбул Башакшехир не собирается доигрывать поединок шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСЖ, сообщает Get French Football News.
Турецкая команда ошеломлена инцидентом, в рамках которого четвертый арбитр встречи Себастьян Чолтеску проявил расизм в адрес Пьера Вебо и Демба Ба.
Нападающий Башакшехира пламенно высказался в адрес представителя судейской бригады и получил красную карточку. После этого все футболисты турецкого клуба удалились с поля и отказались продолжать игру.
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