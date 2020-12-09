Истанбул отказывается доигрывать матч против ПСЖ — СМИ

Турецкая команда до сих пор не может отойти после инцидента.

Истанбул Башакшехир не собирается доигрывать поединок шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСЖ, сообщает Get French Football News.

Турецкая команда ошеломлена инцидентом, в рамках которого четвертый арбитр встречи Себастьян Чолтеску проявил расизм в адрес Пьера Вебо и Демба Ба.

Нападающий Башакшехира пламенно высказался в адрес представителя судейской бригады и получил красную карточку. После этого все футболисты турецкого клуба удалились с поля и отказались продолжать игру.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!



​Переходи по ссылке и будь в тренде!