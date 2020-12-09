Гризманн: Барселоне не хватало желания, это вина игроков

Французский нападающий дал комментарий после матча.

Барселона на своем поле уступила Ювентусу со счетом 0:3 и пропустила итальянскую команду на первое место в группе.

Антуан Гризманн считает, что в случившемся виноваты футболисты.

"Это был плохой матч. Вечер не сложился. Нам не хватало желания. Это вина игроков. Мы должны больше работать и лучше. Мы оставили не лучшее впечатление о себе. Нужно держать уровень. Надо прибавлять и побеждать на выходных, иначе ситуация ухудшится.

Это большой удар, конечно же, но это поражение послужит хорошим пинком, заставит всех нас проснуться и стать лучше", — приводит слова Гризманна официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Барселона — Ювентус.