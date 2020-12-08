Барселона — Ювентус: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Предлагаем вашему вниманию трансляцию еврокубкового поединка между каталонской и туринской командами.

Барселона сойдется в противостоянии с Ювентусом в заключительном поединке группового этапа Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 8 декабря, в 22:00 по киевскому времени. Место проведения матча: Камп Ноу, Барселона.

Обе команды уже гарантировали себе выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов, поэтому их предстоящий поединок станет лишь формальностью и, возможно, битвой за престиж.

Кроме того, футбольная общественность ожидает долгожданной встречи Лионеля Месси и Криштиану Роналду на одном поле. Кому из них удастся взять верх в этот раз? Об этом станет известно по итогам самого матча, следить за событиями которого вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.