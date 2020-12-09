Зубков: Счет — не по игре

Украинский вингер считает, что Динамо повезло победить.

Динамо в поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов обыграла Ференцварош с минимальным счетом.

Вингер Ференцвароша Александр Зубков считает, что Динамо незаслуженно добилось победы.

"Счет — не по игре. Мы старались прессинговать на чужой половине поля на протяжении всего матча, и нам это очень хорошо удавалось. У нас были неплохие шансы.

Ключевой фактор? Наверное, везение. Обидно, что не реализовали свои моменты, а пропустили — с полумомента. Тренерский штаб сделал замены, которые усилили игру, но мы соперника не дожали", — приводит слова Зубкова официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Динамо — Ференцварош.