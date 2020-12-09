Зубков: Счет — не по игре

09 декабря 2020

Александр Зубков, getty images

Украинский вингер считает, что Динамо повезло победить.

Динамо в поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов обыграла Ференцварош с минимальным счетом.

Вингер Ференцвароша Александр Зубков считает, что Динамо незаслуженно добилось победы.

"Счет — не по игре. Мы старались прессинговать на чужой половине поля на протяжении всего матча, и нам это очень хорошо удавалось. У нас были неплохие шансы.

Ключевой фактор? Наверное, везение. Обидно, что не реализовали свои моменты, а пропустили — с полумомента. Тренерский штаб сделал замены, которые усилили игру, но мы соперника не дожали", — приводит слова Зубкова официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Динамо — Ференцварош.

Источник: Официальный сайт УЕФА

Команды
Сюжет
статьи по теме:
Георгий Бущан, фото Динамо 09 декабря 2020 Бущан: На второй тайм Динамо вышло более собранным и добилось положительного результата
Томаш Кендзера, Карлос Де Пена и Денис Попов, фото ФК Динамо Киев 09 декабря 2020 Кто был лучшим игроком Динамо в матче с Ференцварошем?
 
 Rambler's Top100