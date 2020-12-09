Игорь Суркис: Луческу можно сравнивать только с Лобановским

Президент киевского клуба впечатлен работой румына.

Игорь Суркис после победы в поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов сравнил Мирчу Луческу с Валерием Лобановским, отмечая профессиональные качества обоих специалистов.

"Кто посоветовал Луческу? Эта идея возникала давно. Когда ты хочешь назначить главного тренера, ты просматриваешь множество кандидатур. Идея с Мистером была всегда, но было непонятно, пойдет ли он. То, что он тренер с огромным опытом, профессионал до мозга костей. Его можно сравнивать только с Валерием Васильевичем Лобановским.

В его возрасте 24 часа в сутки говорить только о футболе может только большой профессионал. Оставить свою семью и переехать жить на базу, хотя мы ему предлагали квартиру — одну, вторую, третье. Нет, хочет жить на базе, полностью познакомиться с игроками. Он — большой профессионал. Это главное.

Мы все стремимся в Европу, но рассуждаем как "совки". Если мы возьмем тренеров, которые работают в Европе. Взять Моуриньо. Он работал в Манчестер Юнайтед, в Челси, сейчас тренирует Тоттенхэм. Играя против Челси, он делал все возможное, чтобы их обыграть. Это профессиональные тренеры", — сказал Игорь Суркис в эфире Youtube-канала Бомбардир.

Отметим, что на Football.ua доступно видео гола и обзор матча против Ференцвароша, результат которого вывел киевлян в Лигу Европы.