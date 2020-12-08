Каштру: Абсолютно у каждой команды, которая играет против Лукаку и Мартинеса, будут проблемы

Главный тренер "горняков" дал комментарий перед матчем.

Луиш Каштру рассказал о мыслях, подготовке и сильных сторонах соперника перед игрой шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против Интера.

"Я предпочитаю думать о победах, которые были у нас с Реалом, чем о поражениях с Боруссией М. Ни один из этих результатов не повлияет на завтрашнюю игру. Наша концентрация полностью на игре с Интером. Все, что было до этого, нас не интересует. Мы прекрасно знаем, что мы в группе, где все команды претендуют на 1/8. Как мы пройдем Интер? Также как он хочет пройти через нас. С полной отдачей в игре, амбициями, внимательностью и желанием быть в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мы полностью подготовлены к завтрашней игре. Прежде всего мы должны быть аккуратны в нашей обороне. Также должны выполнять необходимый объем работы в обороне и почаще добираться до чужой штрафной. Я ощущаю, что мои игроки чувствуют себя уверенно психологически.

Прессинг соперника? Мы уже отработали полностью все, что связано с завтрашней игрой. Нам осталось уточнить лишь некоторые детали".

"Абсолютно у каждой команды, которая играет против Лукаку и Мартинеса, будут проблемы. Мы очень долго будем ждать, если будем искать команды, у которых не будет проблем против такого сильного Интера. Это даже не проблема, а огромное количество работы будет у наших защитников завтра. Я точно так же сконцентрирован на нашей работе в атаке, как и в обороне.

Мы строили игру, не рассчитывая только на оборону. Могу сказать одно точно: как полуфинал Лиги Европы, так и матч в Киеве будут совершенно отличаться от завтрашнего поединка. Нам предстоит очень агрессивный и интенсивный Интер, который будет стараться добраться до наших ворот. Мы тоже будем это делать со своей стороны. Будет интенсивная, сложная игра, но, тем не менее, мы готовы к этому. Результат 0:0 в киевском матче показал, что мы далеко не слабая команда".

Матч Интер — Шахтер пройдет 9 декабря и начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет также доступна онлайн-трансляция встречи.