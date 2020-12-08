Динамо сыграет с Ференцварошем в белой форме

08 декабря 2020

Виктор Цыганков, Getty images

Стало известно, в каких комплектах формы команды выйдут на матч.

На совещании служб, задействованных в организации поединка Динамо – Ференцварош, которое состоялось на НСК Олимпийский сегодня утром, утвердили комплекты форм, в которых команды проведут встречу.

Динамо сыграет матч в домашней белой форме, а футболисты Ференцвароша выйдут на игру в выездном зелено-черном комплекте, сообщает официальный сайт киевского клуба.

Матч Динамо – Ференцварош состоится во вторник, 8 декабря. Начало поединка в 22:00.

Следите за текстовой онлайн-трансляцией поединка на Football.ua.

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