Динамо сыграет с Ференцварошем в белой форме

На совещании служб, задействованных в организации поединка Динамо – Ференцварош, которое состоялось на НСК Олимпийский сегодня утром, утвердили комплекты форм, в которых команды проведут встречу.
Динамо сыграет матч в домашней белой форме, а футболисты Ференцвароша выйдут на игру в выездном зелено-черном комплекте, сообщает официальный сайт киевского клуба.
Матч Динамо – Ференцварош состоится во вторник, 8 декабря. Начало поединка в 22:00.
Следите за текстовой онлайн-трансляцией поединка на Football.ua.