Умтити попал в заявку Барселоны на игру против Ювентуса

Французский центральный защитник успешно прошел последний медицинский тест перед матчем Лиги чемпионов.

Во вторник, 8 декабря, каталонская Барселона дома сразится против туринского Ювентуса в рамках 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов за право выйти в плей-офф данного турнира с первой строчки квартета G.

"Блаугранас" в предстоящей игре смогут рассчитывать на 23 футболиста в своей заявке, в которую не вошли травмированные Усман Дембеле, Жерар Пике, Серхи Роберто и Ансу Фати. В то же самое время, в распоряжении Рональда Кумана будет находится французский центральный защитник Самуэль Умтити, восстановившийся после повреждения.

Полный список:

Голкиперы: тер Штеген, Нето, Пенья;

Защитники: Дест, Араухо, Ленгле, Альба, Умтити, Фирпо, Мингеса;

Полузащитники: Бускетс, Аленья, Пьянич, Пуч, Коутиньо, Педри, Тринкан, Матеус, де Йонг;

Нападающие: Гризманн, Брайтвейт, Месси, де ла Фуэнте.

Матч Барселона — Ювентус состоится во вторник, 8 декабря, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.