Пирло — о матче с Барселоной: Будем играть открыто, ведь нам нечего терять

Менеджер Ювентуса поделился своими мыслями о предстоящем поединке Лиги Чемпионов.

Главный тренер Ювентуса Андреа Пирло прокомментировал предстоящий матч шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов, в котором его команда сыграет против Барселоны.

"Я не думаю о кризисе Барселоны. У них появился новый тренер со свежими идеями, это очень хорошая команда. Мы верим, что сможем победить. Это будет сложный матч, иногда нам даже придется страдать и терпеть. Знаем, что у нас будут возможности и мы должны их использовать.

Мы будем играть открыто, ведь нам нечего терять. Мы спокойны и уверенны, что все возможно. Такие матчи нужны для того, чтобы расти и видеть, что нам нужно улучшать. Перове место также дает определенное преимущество при жеребьевке, но гораздо важнее то, что мы покажем на поле и какой результат получим по окончанию встречи.

Мы пересмотрели первую игру с Барселоной и разобрали ошибки. Поражения показывают, что нужно изменить в своей игре и помогают тебе в будущем. Мы должны работать без мяча лучше, чем это было в первой игре", — приводит слова Пирло Football Italia.

Отметим, что и Ювентус, и Барселона уже обеспечили себе выход в плей-офф Лиги Чемпионов и в очном поединке определят победителя группы G. На данный момент Барселона имеет в активе 15 очков, Ювентус – 12. Чтобы сместить каталонцев с первой строчки квартета, итальянскому клубу необходимо побеждать на поле соперника с разницей в два мяча, забив при этом не менее трех голов.

Матч Барселона – Ювентус состоится во вторник, 8 декабря. Начало поединка в 22:00.

Ранее Андреа Пирло заявил, что переманил бы себе в помощники главного тренера Динамо Мирчу Луческу.