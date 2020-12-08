Лукаку: Я вхожу в пятерку лучших бомбардиров мира

Форвард Интера высоко оценил свой уровень перед решающим поединком групповой стадии Лиги Чемпионов.

Нападающий Интера Ромелу Лукаку заявил, что считает себя одним из лучших футболистов на своей позиции.

"Если говорить о тактике, о работе на своей позиции, то я практически никогда не ошибаюсь. Я вхожу в пятерку лучших бомбардиров мира. Если Криштиану Роналду, Лионель Месси и Роберт Левандовски смогли превзойти собственные возможности, то почему я не могу?" – приводит слова Лукаку France Football.

В текущем сезоне Лукаку провел в составе Интера 13 игр, в которых забил 12 голов и отдал две результативные передачи.

Напомним, что матч заключительного тура групповой стадии Лиги Чемпионов станет для Интера решающим. Подопечные Антонио Конте набрали пять очков в пяти играх турнира и на данный момент занимают последнее место в группе В.

Для того, чтобы выйти в плей-офф Лиги Чемпионов, итальянскому клубу нужно обыгрывать Шахтер и надеяться на победу Реала над менхенгладбахской Боруссией в параллельном поединке.

Матч Интер – Шахтер состоится в среду, 9 декабря. Начало поединка в 22:00.

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