лента новостей

11:26

Ференцварош — Барселона 0:3 Видео голов и обзор матча

11:21

Лампард: Я доволен тем, как складывается для нас сезон на данный момент

11:19

Ребров: Все решится в Киеве

10:38

"Динамо Киев маэстро Луческу обыграно без особых стараний": обзор итальянской прессы после игры киевлян

09:59

Кендзера — лучший игрок Динамо в матче против Ювентуса по оценке Whoscored, Вербич — один из худших

09:22

Луческу: Все эти игры с сильными соперниками должны были сделать Динамо сильнее

07:53

Севилья — Челси 0:4 Видео голов и обзор матча

07:43

Тухель: У нас не было и мысли о возможности уступить

07:15

Манчестер Юнайтед — ПСЖ 1:3 Видео голов и обзор матча

07:00

Ювентус — Динамо. Наши оценки