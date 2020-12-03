Барселона не оставила шансов Ференцварошу

Каталонцы уверенно переиграли команду Реброва.

В рамках группового этапа Лиги чемпионов Ференцварош дома уступил каталонской Барселоне (0:3).

Гризманн на 14-й минуте счет открыл. Спустя шесть минут Брайтуэйт удвоил преимущество каталонского гранда, а на 28-й Дембеле реализовал пенальти.

Барселона уже обеспечила себе место в плей-офф, а Ференцварош в последнем туре поборется с киевским Динамо за путевку в Лигу Европы.

Ференцварош — Барселона 0:3

Голы: Гризманн, 14, Брайтуэйт, 20, Дембеле, 28

Ференцварош: Дибус — Хайстер (Ловренчич, 64), Блажич, Двали, Фримпонг, - Ботка, Узуни (Батурина, 71), Сомалиа (Харатин, 81), Изаэл, Шигер (Лаидуни, 64) — Нген (Мак, 71).

Барселона: Нето — Дест, Мингеса, Альба (Фирпо, 46), Лангле (Аленья, 65) — Бускетс (де Йонг, 46), Пьянич, Тринкау, Дембеле — Брэйтуэйт (де ла Фуэнте, 80), Гризманн (Пуч, 65).

Предупреждения: Шигер, Бускетс, Гризманн, Тринкан.