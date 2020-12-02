Вукоевич: Против Ювентуса хотим показать хороший футбол, но самый главный матч для нас будет с Ференцварошем

Ассистент главного тренера Динамо прокомментировал предстоящий поединок Лиги Чемпионов против Ювентуса.

Помощник главного тренера киевского Динамо Огнен Вукоевич поделился своими ожиданиями накануне выездного матча против Ювентуса в рамках пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Против Ювентуса мы хотим показать хороший футбол, но самый главный матч для на будет с Ференцварошем. Мы хорошо подготовились тактически и надеюсь, что игроки продемонстрируют это на поле.

У нас в составе много молодых футболистов, которые хотят проявить себя на хорошем уровне. Надеемся, что сегодня сможем взять очко, а может даже и выиграть", — сказал Вукоевич в интервью каналу Футбол 2.

Напомним, что в четырех стартовых поединках Лиги Чемпионов Динамо набрало одно очко и на данный момент занимает третье место в группе, опережая Ференцварош по дополнительным показателям.

Матч Ювентус – Динамо состоится в среду, 2 ноября. Начало поединка в 22:00.

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