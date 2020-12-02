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-
Ювентус
-
08 декабря
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Ференцварош
-
08 декабря
22:00
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-
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-
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-
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-
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-
09 декабря
19:55
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-
Локомотив Москва
-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
Интер
-
Шахтер
-
09 декабря
22:00
Олимпиакос
-
Порту
-
09 декабря
22:00
Манчестер Сити
-
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22:00

Вукоевич: Против Ювентуса хотим показать хороший футбол, но самый главный матч для нас будет с Ференцварошем

02 декабря 2020

Огнен Вукоевич

Ассистент главного тренера Динамо прокомментировал предстоящий поединок Лиги Чемпионов против Ювентуса.

Помощник главного тренера киевского Динамо Огнен Вукоевич поделился своими ожиданиями накануне выездного матча против Ювентуса в рамках пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Против Ювентуса мы хотим показать хороший футбол, но самый главный матч для на будет с Ференцварошем. Мы хорошо подготовились тактически и надеюсь, что игроки продемонстрируют это на поле.

У нас в составе много молодых футболистов, которые хотят проявить себя на хорошем уровне. Надеемся, что сегодня сможем взять очко, а может даже и выиграть", — сказал Вукоевич в интервью каналу Футбол 2.

Напомним, что в четырех стартовых поединках Лиги Чемпионов Динамо набрало одно очко и на данный момент занимает третье место в группе, опережая Ференцварош по дополнительным показателям.

Матч Ювентус – Динамо состоится в среду, 2 ноября. Начало поединка в 22:00.

Следите за текстовой онлайн-трансляцией матча на Football.ua.

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