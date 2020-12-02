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-
08 декабря
22:00
Динамо Киев
-
Ференцварош
-
08 декабря
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Юнайтед
-
08 декабря
22:00
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-
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-
09 декабря
19:55
Бавария
-
Локомотив Москва
-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
Интер
-
Шахтер
-
09 декабря
22:00
Олимпиакос
-
Порту
-
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Ювентус огласил заявку на матч против Динамо

02 декабря 2020

Криштиану Роналду, Getty images

Тренерский штаб Андреа Пирло заявил на игру 24 футболиста.

Туринский Ювентус обнародовал заявку на матч пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов, в котором команда примет на своем поле Динамо.

В заявку попали 24 игрока. Отметим, что в отличие от первого матча между этими командами, в игре сможет принять участие лидер итальянской команды Криштиану Роналду.

Вратари: Войцех Щенсны, Карло Пинсольо, Исраэль Франко.

Защитники: Маттейс Де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Хуан Куадрадо, Леонардо Бонуччи, Мерих Демираль, Раду Драгусин, Джанлука Фработта.

Полузащитники: Артур, Аарон Рэмси, Вестон Маккенни, Федерико Кьеза, Адриан Рабио, Родриго Бентанкур Федерико Бернардески, Маноло Портанова, Деян Кулусевски.

Нападающие: Криштиану Роналду, Пауло Дибала, Марко Да Граса.

Матч Ювентус – Динамо состоится в среду, 2 декабря. Начало поединка в 22:00.

Следите за текстовой онлайн-трансляцией матча на Football.ua.

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