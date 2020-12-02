Ювентус огласил заявку на матч против Динамо

Тренерский штаб Андреа Пирло заявил на игру 24 футболиста.

Туринский Ювентус обнародовал заявку на матч пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов, в котором команда примет на своем поле Динамо.

В заявку попали 24 игрока. Отметим, что в отличие от первого матча между этими командами, в игре сможет принять участие лидер итальянской команды Криштиану Роналду.

Вратари: Войцех Щенсны, Карло Пинсольо, Исраэль Франко.

Защитники: Маттейс Де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Хуан Куадрадо, Леонардо Бонуччи, Мерих Демираль, Раду Драгусин, Джанлука Фработта.

Полузащитники: Артур, Аарон Рэмси, Вестон Маккенни, Федерико Кьеза, Адриан Рабио, Родриго Бентанкур Федерико Бернардески, Маноло Портанова, Деян Кулусевски.

Нападающие: Криштиану Роналду, Пауло Дибала, Марко Да Граса.

Матч Ювентус – Динамо состоится в среду, 2 декабря. Начало поединка в 22:00.

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