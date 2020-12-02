Конте: Мы все еще "живы" в Лиге Чемпионов

Главный тренер Интера прокомментировал победный поединок своей команды против Боруссии Менхенгладбах.

Менеджер Интера Антонио Конте поделился мнением об игре своих подопечных в матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против менхенгладбахской Боруссии (3:2).

"Наш соперник демонстрирует отличную форму как в Бундеслиге, так и в Лиге Чемпионов. Если не действовать как одна команда в тактическом и физическом плане, а также в плане характера, то у тебя не будет шансов здесь победить.

Мы полностью заслужили эту победу, но не смогли избежать напряженной концовки матча. Мы обыграли лидера группы и все еще "живы" в Лиге Чемпионов. Я благодарен команде, ведь ребята показали правильный настрой. Когда они помогают друг другу и действуют как настоящая команда, мы создаем проблемы для соперника.

Пропущенный мяч перед самым перерывом мог бы надломить нас. Мы проанализировали нашу игру в перерыве, разобрали ошибки. Команде нужна была моя поддержка в этот момент. Я сказал ребятам, что мы должны продолжать в том же духе и вернуть то качество игры, которое демонстрировали в начале поединка. Рад, что я оказался прав и мы сумели добыть победу, ведь когда вещи, о которых говорит тренер, не происходят, ты рискуешь потерять доверие команды", — приводит слова Конте Sky Sport Italia.

Напомним, что обыграв на выезде Боруссию (3:2), Интер сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги Чемпионов, сократив отставание от Реала и Шахтера до двух очков.

Решающий для подопечных Конте домашний матч против донецкого Шахтера состоится в среду, 9 декабря. Начало поединка в 22:00.

Текстовая онлайн-трансляция игры будет доступна на Football.ua.