Локомотив Москва
1
РБ Зальцбург
3
01 декабря
19:55
Шахтер
2
Реал Мадрид
0
01 декабря
19:55
Атлетико
1
Бавария
1
01 декабря
22:00
Боруссия М
2
Интер
3
01 декабря
22:00
Порту
0
Манчестер Сити
0
01 декабря
22:00
Марсель
2
Олимпиакос
1
01 декабря
22:00
Аталанта
1
Мидтьюлланд
1
01 декабря
22:00
Ливерпуль
1
Аякс
0
01 декабря
22:00
Краснодар
-
Ренн
-
02 декабря
19:55
Истанбул Башакшехир
-
РБ Лейпциг
-
02 декабря
19:55
Севилья
-
Челси
-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
Зенит
-
02 декабря
22:00
Ювентус
-
Динамо Киев
-
02 декабря
22:00
Ференцварош
-
Барселона
-
02 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
-
ПСЖ
-
02 декабря
22:00
Лацио
-
Брюгге
-
08 декабря
19:55
Зенит
-
Боруссия Д
-
08 декабря
19:55
Челси
-
Краснодар
-
08 декабря
22:00
Ренн
-
Севилья
-
08 декабря
22:00
Барселона
-
Ювентус
-
08 декабря
22:00
Динамо Киев
-
Ференцварош
-
08 декабря
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Юнайтед
-
08 декабря
22:00
ПСЖ
-
Истанбул Башакшехир
-
08 декабря
22:00
Мидтьюлланд
-
Ливерпуль
-
09 декабря
19:55
Аякс
-
Аталанта
-
09 декабря
19:55
Бавария
-
Локомотив Москва
-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
Интер
-
Шахтер
-
09 декабря
22:00
Олимпиакос
-
Порту
-
09 декабря
22:00
Манчестер Сити
-
Марсель
-
09 декабря
22:00

Конте: Мы все еще "живы" в Лиге Чемпионов

02 декабря 2020

Антонио Конте, Getty images

Главный тренер Интера прокомментировал победный поединок своей команды против Боруссии Менхенгладбах.

Менеджер Интера Антонио Конте поделился мнением об игре своих подопечных в матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против менхенгладбахской Боруссии (3:2).

"Наш соперник демонстрирует отличную форму как в Бундеслиге, так и в Лиге Чемпионов. Если не действовать как одна команда в тактическом и физическом плане, а также в плане характера, то у тебя не будет шансов здесь победить.

Мы полностью заслужили эту победу, но не смогли избежать напряженной концовки матча. Мы обыграли лидера группы и все еще "живы" в Лиге Чемпионов. Я благодарен команде, ведь ребята показали правильный настрой. Когда они помогают друг другу и действуют как настоящая команда, мы создаем проблемы для соперника.

Пропущенный мяч перед самым перерывом мог бы надломить нас. Мы проанализировали нашу игру в перерыве, разобрали ошибки. Команде нужна была моя поддержка в этот момент. Я сказал ребятам, что мы должны продолжать в том же духе и вернуть то качество игры, которое демонстрировали в начале поединка. Рад, что я оказался прав и мы сумели добыть победу, ведь когда вещи, о которых говорит тренер, не происходят, ты рискуешь потерять доверие команды", — приводит слова Конте Sky Sport Italia.

Напомним, что обыграв на выезде Боруссию (3:2), Интер сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги Чемпионов, сократив отставание от Реала и Шахтера до двух очков.

Решающий для подопечных Конте домашний матч против донецкого Шахтера состоится в среду, 9 декабря. Начало поединка в 22:00.

Текстовая онлайн-трансляция игры будет доступна на Football.ua.

Команды
статьи по теме:
twitter.com/Inter 02 декабря 2020 Боруссия М — Интер 2:3 Видео голов и обзор матча
 
 Rambler's Top100