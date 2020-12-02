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-
08 декабря
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-
Краснодар
-
08 декабря
22:00
Ренн
-
Севилья
-
08 декабря
22:00
Барселона
-
Ювентус
-
08 декабря
22:00
Динамо Киев
-
Ференцварош
-
08 декабря
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Юнайтед
-
08 декабря
22:00
ПСЖ
-
Истанбул Башакшехир
-
08 декабря
22:00
Мидтьюлланд
-
Ливерпуль
-
09 декабря
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Аякс
-
Аталанта
-
09 декабря
19:55
Бавария
-
Локомотив Москва
-
09 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Атлетико
-
09 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Боруссия М
-
09 декабря
22:00
Интер
-
Шахтер
-
09 декабря
22:00
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-
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-
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Боруссия М — Интер 2:3 Видео голов и обзор матча

02 декабря 2020

twitter.com/Inter

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка пятого тура Лиги чемпионов УЕФА.

Команда Антонио Конте нанесла подопечным Марко Розе первое поражение в евросезоне (3:2). Теперь судьба этой группы решится в последнем туре.

Боруссия М — Интер 2:3
Голы: Плеа, 45+1, 75 — Дармиан, 17, Лукаку, 64, 73

Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Янчке, Гинтер, Вендт (Вольф, 78) — Крамер, Нойхаус — Лазаро, Штиндль (Эмболо, 69), Тюрам — Плеа.

Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони — Дармиан (Хакими, 60), Барелла, Брозович, Гальярдини, Янг (Перишич, 87) — Лукаку, Мартинес (Санчес, 71).

Предупреждения: Штиндль, Нойхаус, Лайнер, Плеа — де Врей, Барелла, Янг, Лукаку, Гальярдини, Бастони.

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