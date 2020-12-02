лента новостей

08:20

Боруссия М — Интер 2:3 Видео голов и обзор матча

07:45

Симеоне: Мы вели игру без шансов для соперников. И все ради чего?

07:20

Аталанта — Мидтьюлланд 1:1 Видео голов и обзор матча

07:00

Шахтер — Реал. Наши оценки

06:40

Гасперини: Хорошо, что мы имеем небольшое преимущество перед Аяксом

06:20

Локомотив — РБ Зальцбург 1:3 Видео голов и обзор матча

01:45

Каштру: Вряд ли кто-то мог себе такое представить, что у Шахтера будет семь очков за тур до конца Лиги чемпионов

00:50

Зинченко — лучший игрок матча Порту — Манчестер Сити по версии SofaScore

00:29

Модрич: Когда соперник выходит вперед, мы теряем уверенность в своих силах

00:26

Витао — лучший игрок матча Шахтер — Реал по версии WhоScored