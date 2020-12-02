Боруссия М — Интер 2:3 Видео голов и обзор матча

Команда Антонио Конте нанесла подопечным Марко Розе первое поражение в евросезоне (3:2). Теперь судьба этой группы решится в последнем туре.
Боруссия М — Интер 2:3
Голы: Плеа, 45+1, 75 — Дармиан, 17, Лукаку, 64, 73
Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Янчке, Гинтер, Вендт (Вольф, 78) — Крамер, Нойхаус — Лазаро, Штиндль (Эмболо, 69), Тюрам — Плеа.
Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони — Дармиан (Хакими, 60), Барелла, Брозович, Гальярдини, Янг (Перишич, 87) — Лукаку, Мартинес (Санчес, 71).
Предупреждения: Штиндль, Нойхаус, Лайнер, Плеа — де Врей, Барелла, Янг, Лукаку, Гальярдини, Бастони.