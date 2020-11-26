Ренн
1
Челси
2
24 ноября
19:55
Краснодар
1
Севилья
2
24 ноября
19:55
Лацио
3
Зенит
1
24 ноября
22:00
Боруссия Д
3
Брюгге
0
24 ноября
22:00
Ювентус
2
Ференцварош
1
24 ноября
22:00
Динамо Киев
0
Барселона
4
24 ноября
22:00
ПСЖ
1
РБ Лейпциг
0
24 ноября
22:00
Манчестер Юнайтед
4
Истанбул Башакшехир
1
24 ноября
22:00
Боруссия М
4
Шахтер
0
25 ноября
19:55
Олимпиакос
0
Манчестер Сити
1
25 ноября
19:55
Бавария
3
РБ Зальцбург
1
25 ноября
22:00
Атлетико
0
Локомотив Москва
0
25 ноября
22:00
Интер
0
Реал Мадрид
2
25 ноября
22:00
Марсель
0
Порту
2
25 ноября
22:00
Ливерпуль
0
Аталанта
2
25 ноября
22:00
Аякс
3
Мидтьюлланд
1
25 ноября
22:00
Локомотив Москва
-
РБ Зальцбург
-
01 декабря
19:55
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
01 декабря
19:55
Атлетико
-
Бавария
-
01 декабря
22:00
Боруссия М
-
Интер
-
01 декабря
22:00
Порту
-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
Краснодар
-
Ренн
-
02 декабря
19:55
Истанбул Башакшехир
-
РБ Лейпциг
-
02 декабря
19:55
Севилья
-
Челси
-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
Зенит
-
02 декабря
22:00
Ювентус
-
Динамо Киев
-
02 декабря
22:00
Ференцварош
-
Барселона
-
02 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
-
ПСЖ
-
02 декабря
22:00

Бавария установила рекорд по количеству побед кряду в Лиге чемпионов

26 ноября 2020

Бавария — РБ Зальцбург, Getty Images

"Красную машину" в последний раз сумел остановить только английский Ливерпуль.

Согласно информации в официальном Twitter-аккаунте УЕФА, мюнхенской Баварии удалось установить новое достижение в рамках Лиги чемпионов, благодаря победе в домашнем противостоянии с австрийским РБ Зальцбург (3:1).

Бавария — Зальцбург 3:1 Видео голов и обзор матча

Теперь, "Красная машина" имеет в своем активе 15 успешных противостояний кряду, а последний раз Бавария уступала 13 марта 2019 года, когда встречалась на своем поле с английским Ливерпулем (1:3). Разница мячей в победных встречах — 58:12, а сама серия затрону эпохи работы сразу двух тренеров: Нико Ковача и Ханса-Дитера Флика.

Ближайший поединок мюнхенцев в национальном первенстве состоится в субботу, 28 ноября — "звезда юга" отправится в гости к Штутгарту, после чего сыграет гостевой поединок в Мадриде против Атлетико в рамках Лиги чемпионов УЕФА без турнирного значения для себя.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!

Переходи по ссылке и будь в тренде!

Команды
 
 Rambler's Top100