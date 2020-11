Бавария установила рекорд по количеству побед кряду в Лиге чемпионов

Согласно информации в официальном Twitter-аккаунте УЕФА, мюнхенской Баварии удалось установить новое достижение в рамках Лиги чемпионов, благодаря победе в домашнем противостоянии с австрийским РБ Зальцбург (3:1).

Бавария — Зальцбург 3:1 Видео голов и обзор матча

Теперь, "Красная машина" имеет в своем активе 15 успешных противостояний кряду, а последний раз Бавария уступала 13 марта 2019 года, когда встречалась на своем поле с английским Ливерпулем (1:3). Разница мячей в победных встречах — 58:12, а сама серия затрону эпохи работы сразу двух тренеров: Нико Ковача и Ханса-Дитера Флика.

🤯 Record 15 Champions League wins in a row ✅

🔴 Qualification from Group A secured ✅



