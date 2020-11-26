Ренн
1
Челси
2
24 ноября
19:55
Краснодар
1
Севилья
2
24 ноября
19:55
Лацио
3
Зенит
1
24 ноября
22:00
Боруссия Д
3
Брюгге
0
24 ноября
22:00
Ювентус
2
Ференцварош
1
24 ноября
22:00
Динамо Киев
0
Барселона
4
24 ноября
22:00
ПСЖ
1
РБ Лейпциг
0
24 ноября
22:00
Манчестер Юнайтед
4
Истанбул Башакшехир
1
24 ноября
22:00
Боруссия М
4
Шахтер
0
25 ноября
19:55
Олимпиакос
0
Манчестер Сити
1
25 ноября
19:55
Бавария
3
РБ Зальцбург
1
25 ноября
22:00
Атлетико
0
Локомотив Москва
0
25 ноября
22:00
Интер
0
Реал Мадрид
2
25 ноября
22:00
Марсель
0
Порту
2
25 ноября
22:00
Ливерпуль
0
Аталанта
2
25 ноября
22:00
Аякс
3
Мидтьюлланд
1
25 ноября
22:00
Локомотив Москва
-
РБ Зальцбург
-
01 декабря
19:55
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
01 декабря
19:55
Атлетико
-
Бавария
-
01 декабря
22:00
Боруссия М
-
Интер
-
01 декабря
22:00
Порту
-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
Краснодар
-
Ренн
-
02 декабря
19:55
Истанбул Башакшехир
-
РБ Лейпциг
-
02 декабря
19:55
Севилья
-
Челси
-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
Зенит
-
02 декабря
22:00
Ювентус
-
Динамо Киев
-
02 декабря
22:00
Ференцварош
-
Барселона
-
02 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
-
ПСЖ
-
02 декабря
22:00

Бавария — Зальцбург 3:1 Видео голов и обзор матча

26 ноября 2020

Бавария — Зальцбург, Getty Images

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА.

Пока в параллельно идущем поединке мадридский Атлетико и московский Локомотив в очередной раз делили очки между собой, Бавария оформляла уверенный досрочный выход из группы с первой строчки турнирной таблицы в домашней игре против австрийского РБ Зальцбург.

Очередная порция из трех забитых мячей отправилась в ворота соперников "Красной машины" в еврокубковом поединке (3:1), однако сухая статистика показывает, что гости превзошли своих соперников по числу нанесенных ударов практически в два раза, но серьезно уступили в контроле мяча.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча


Бавария — Зальцбург 3:1
Голы: Левандовски, 42, Вебер, 52 (авт.), Сане, 68 — Бериша, 73

Бавария: Нойер — Ричардс (Хави Мартинес, 79), Боатенг, Павар (Люка Эрнандес, 63), Алаба — Коман (Дуглас Коста, 78), Горетцка, Мюллер, Рока, Гнабри (Сане, 62) — Левандовски.

Зальцбург: Станкович — Кристенсен, Рамальо, Вебер, Ульмер — Мвепу (Ашимеру, 71), Камара, Юнузович (Адейеми, 71), Собослаи (Сучич, 71) — Койта, Бериша.

Предупреждения: Нойер — Рока, Койта

На 66-й минуте был удален Марк Рока (Бавария) (повторное предупреждение).

Команды
 
 Rambler's Top100