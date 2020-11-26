Бавария — Зальцбург 3:1 Видео голов и обзор матча

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА.

Пока в параллельно идущем поединке мадридский Атлетико и московский Локомотив в очередной раз делили очки между собой, Бавария оформляла уверенный досрочный выход из группы с первой строчки турнирной таблицы в домашней игре против австрийского РБ Зальцбург.

Очередная порция из трех забитых мячей отправилась в ворота соперников "Красной машины" в еврокубковом поединке (3:1), однако сухая статистика показывает, что гости превзошли своих соперников по числу нанесенных ударов практически в два раза, но серьезно уступили в контроле мяча.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча



Бавария — Зальцбург 3:1

Голы: Левандовски, 42, Вебер, 52 (авт.), Сане, 68 — Бериша, 73

Бавария: Нойер — Ричардс (Хави Мартинес, 79), Боатенг, Павар (Люка Эрнандес, 63), Алаба — Коман (Дуглас Коста, 78), Горетцка, Мюллер, Рока, Гнабри (Сане, 62) — Левандовски.

Зальцбург: Станкович — Кристенсен, Рамальо, Вебер, Ульмер — Мвепу (Ашимеру, 71), Камара, Юнузович (Адейеми, 71), Собослаи (Сучич, 71) — Койта, Бериша.

Предупреждения: Нойер — Рока, Койта

На 66-й минуте был удален Марк Рока (Бавария) (повторное предупреждение).