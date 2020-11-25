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-
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22:00
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-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
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-
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-
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-
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-
Челси
-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
Зенит
-
02 декабря
22:00
Ювентус
-
Динамо Киев
-
02 декабря
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Бавария без трудностей одолела Зальцбург

25 ноября 2020

Лерой Сане и Кингсли Коман, Getty Images

Мюнхенский клуб не испытал проблем в четвертом туре.

В рамках группового этапа Лиги чемпионов мюнхенская Бавария в домашних стенах уверенно одолела Зальцбург (3:1).

На 42-й минуте счет открыл Роберт Левандовски. Поляк удачно сыграл на добивании после того, как кипер отбил перед собой. На 52-й счет уже стал 2:0. Коман пробивал по воротам с 20 метров, но мяч срикошетил от Вебера и залетел в ворота.

На 68-й минуте третий мяч мюнхенцев забил Сане. Коман дал прекрасный пас, а Сане с близкого расстояния головой расстрелял ворота. На 73-й минуте Берише удалось отквитать один мяч.

Бавария - Зальцбург 3:1
Голы: Левандовски, 42, Вебер (АГ), 52, Сане, 68 — Бериша, 73

Бавария: Нойер — Ричардс (Хави Мартинес, 79), Боатенг, Павар (Люка Эрнандес, 63), Алаба — Коман (Дуглас Коста, 78), Горетцка, Мюллер, Рока, Гнабри (Сане, 62) — Левандовски.

Ред Булл: Станкович — Кристенсен, Рамальо, Ульмер, Вебер, Юнузович (Адейеми, 71), Собослаи (Сучич, 71), Мвепу (Ашимеру, 71), Камара, Койта — Бериша.

Предупреждения: Нойер, Рока, Койта

Удаление: Рока (повторное предупреждение)

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