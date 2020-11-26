Милнер о матче с Аталантой: Нам не удалась эта игра

Защитник Ливерпуля поделился мнением о проигранном поединке своей команды против Аталанты.

Игрок Ливерпуля Джеймс Милнер прокомментировал поражение своей команды в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против Аталанты (0:2).

"Нам не удалась эта игра. Мы понимаем, что это было ужасное выступление и мы никак себя не проявили. Многие игроки не играли вместе и график игр очень плотный. Иногда нужно добывать победы, находясь не в лучшей своей форме, но у нас не получилось. Мы все еще возглавляем таблицу, так что нам нужно восстановиться и снова быть готовыми на выходных.

Мы приложили много усилий, но соперник использовал свои шансы в нужный момент. Значительную часть поединка мы проигрывали, но при этом создали всего несколько моментов.

Это был один из тех дней, когда мы не смогли показать свою лучшую игру. Нам нужно поскорее забыть об этом поражении, потому что впереди еще много матчей. Все в наших руках и мы должны думать о том, как стать лучше", — приводит слова Милнера BT Sport.

Напомним, что Ливерпуль уступил Аталанте (0:2), не нанеся при этом ни одного удара в створ. После четырех туров английский клуб продолжает возглавлять свою группу, имея в активе 9 очков.

Ранее главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп назвал поражение от Аталанты заслуженным.