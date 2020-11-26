Ливерпуль — Аталанта 0:2 Видео голов и обзор матча

В рамках группового этапа Лиги чемпионов Ливерпуль дома неожиданно уступил Аталанте (0:2).
Гости открыли счет на 60-й минуте благодаря точному удару Иличича. Через четыре минуты, на 64-й, забил Госенс.
Вашему вниманию видео голов и обзор противостояния:
Ливерпуль — Аталанта 0:2
Голы: Иличич, 60, Госенс, 64
Ливерпуль: Алиссон — Н. Уильямс, Р. Уильямс, Матип (Минамино, 84), Цимикас (Робертсон, 61) — Джонс, Вейналдум (Фабиньо, 61), Милнер — Салах (Фирмино, 61), Ориги (Жота, 61), Мане.
Аталанта: Голлини — Толой, Ромеро, Джимсити — Хатебур, де Роон, Пессина (Миранчук, 85), Фройлер, Госенс (Мохика, 74) — Иличич (Сапата, 70), Гомес.
Предупреждения: Цимикас — де Роон