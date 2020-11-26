лента новостей

01:22

Ливерпуль — Аталанта 0:2 Видео голов и обзор матча

01:06

Зоммер: В группе еще ничего не решено, но против Шахтера сыграли прекрасно

01:05

Матвиенко: Назвать причину поражения? Есть эксперты, пусть говорят

00:47

Аталанта — первая команда, обыгравшая Ливерпуль в основное время на Энфилде с сентября 2018 года

00:39

Кривцов: Практически все залетало в наши ворота, хотя по игре мы не уступали

00:28

Атлетико и Локомотив голов не забивали

00:20

Аякс уверенно обыграл Мидтьюлланд

00:10

Ливерпуль уступил Аталанте и взвинтил интригу в группе D

00:05

Луиш Каштру: Счет не отражает ход игры

23:59

Марсель снова уступил Порту