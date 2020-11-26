Клопп: Мы заслуженно проиграли Аталанте

Главный тренер Ливерпуля поделился мыслями о проигранном матче своей команды в Лиге Чемпионов.

Менеджер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал поражение своей команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов (0:2).

"Это была не очень хорошая игра со стороны обеих команд. Аталанта не создавала много моментов до того, как им удалось забить голы. Мы получили заслуженное поражение в тяжелой игре. Судья много не свистел, и это делало ее еще сложнее для обеих сторон. Интенсивность была очень высокой, практически не было пауз.

После первого тайма мы обычно подстраиваемся под ритм игры, но для некоторых футболистов, которые не играли долгое время, этот матч был слишком интенсивным. Мы имели моменты, но реальных шансов забить не было", — приводит слова Клоппа BT Sport.

Напомним, что уступив на своем поле Аталанте, Ливерпуль упустил шанс гарантировать себе выход в плей-офф Лиги Чемпионов уже в четвертом туре группового этапа, но подопечные Клоппа по-прежнему занимают первое место в группе, набрав в четырех стартовых играх 9 очков.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль не проигрывал на Энфилде с сентября 2018 года.